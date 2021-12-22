Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberler... Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü.

Tiflis arasında bulunan yol yapım çalışması sırasında Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar yağışından dolayı çöktü. Çatının çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de ağır yaralandı.

Türk işçilerin de çalıştığı şantiyenin çatısı yoğun kar sebebiyle çöktü. 1 kişinin yaşamını kaybettiği olayda göçük altında kalan yaralı işçilere diğer işçiler yardım etti. Yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkartılan işçiler arasında Türk vatandaşı bulunmadığı belirtilirken, yaralı işçilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.


Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber! Gürcistan'da şantiyenin çatısı çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

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