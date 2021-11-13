Gürcistan'da Saakaşvili'ye destek gösterileri devam ediyor

Gürcistan'da, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevinde olan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterileri birinci haftasında devam etti.

Başkent Tiflis'te akşam saatlerinde Parlamento binası önünde toplanan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketin liderleri ve destekçileri Saakaşvili'yi destekleyen sloganlar attı.

Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareketin Başkanı Nika Melia, burada yaptığı konuşmada, Saakaşvili'nin sağlığından endişe duyduklarını belirtti. Melia, Saakaşvili'nin 8 Kasım'da kaldırıldığı Tiflis 18. hapishanenin hastanesinden daha kapsamlı bir kliniğe nakledilmesini talep ettiklerini, önceliklerinin Saakaşvili'nin sağlığı olduğunu söyledi. Melia, gösterilerin süreceğini aktardı.

İki saat süren gösteri gece saatlerinde sona erdi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak, bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası vermişti.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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