Gürcistan'da Rusya karşıtı protestocular İçişleri Bakanı'nın istifasını istiyor
Rus milletvekilinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
Rus milletvekilinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
Gece boyu eylemlerini sürdüren protestocular, parlamento binasına girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 305 kişinin serbest bırakılması, aynı zamanda İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini talep ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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