Gürcistan'da Rus milletvekilin ziyareti şiddetli eylemlere neden oldu: Onlarca yaralı

Gürcistan'ın başkenti Tiblis'te bir grup eylemci, bir Rus milletvekilinin ülkeye ziyareti sırasında sokaklara döküldü. Meclise girmeye çalışan göstericilere polis biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale etti.

Şiddetli olaylarda yaralanan onlarca kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis müdahalesi ardından dağılan protestocular, meclisin önünden ayrılarak ara caddelere dağıldı. Euronews.com'da Görüntüle