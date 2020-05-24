Gürcistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
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Gürcistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının sona erdiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Gürcistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor
24.05.2020 07:11 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:11

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının sona erdiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar, bayram namazını Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camiye akın eden Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ile farklı etnik kökenlerden Müslümanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde maske takarak ve sosyal mesafe koruyarak bayram namazını eda etti.

Bayram namazını kıldıran Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını kılınmasına izin verdiği için Gürcistan hükümetine teşekkür etti.

Salgına karşı verilen mücadeledeki önlemler doğrultusunda Tiflis'te de kısıtlı bir şekilde namaz kıldıklarını aktaran Aliyev, "Öncelikle Gürcistan ve dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.

"Yüce Rabbim herkesin, her bir Müslümanın orucunu, ibadetini, duasını kabul etsin." diyen Aliyev, dünyada insanlığı tehdit eden Kovid-19 salgının sona ermesi için dua ettiklerini belirtti.

Bu arada, Gürcü Müslümanların en yoğun yaşadığı Acara bölgesinin merkez kenti Batum'daki Batum Orta Camisi'nde de bayram namazı kılındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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