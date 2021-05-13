Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde kıldı.

Başkentin tarihi merkezi olan Eski Tiflis semtinde bulunan Tiflis Cuma Camisi'ndeki namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşlarıyla dünyanın farklı etnik kökenlerinden diğer Müslümanlar katıldı.

Kalabalık dolayısıyla camide yer bulamayan çok sayıda Müslüman namazını dışarıda yere serdikleri seccadeler üzerinde kıldı.

Namaz kılmaya gelen müminler ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyarak maskeler kullandı.

Tiflis Cuma Camisi'ndeki bayram namazını, Gürcistan Müslümanlar İdaresi Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov kıldırdı.

Eminov, bayram vaazında tüm Müslümanların bayramını kutlayarak herkese barış ve huzur içinde yaşamayı diledi.

Ramazan boyunca oruç tutmanın son derece önemli olduğunu ifade eden Eminov, aynı zamanda Müslümanların her zaman dua ve ibadet etmesinin de önemini vurgulayarak "Ramazan boyunca oruç tutmak elbette son derece önemli ama bugünden sonra da her zaman ibadet etmeliyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Serdar Aziz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürcistan'da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:26:23. #1.15#

title