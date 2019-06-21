Gürcistan'da protestocular yeniden parlamento önünde toplandı

Gürcistan'da dün başlayan protestolar devam ediyor.

Rus bir milletvekilinin başkent Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak başlayan protestolar ikinci gününde sürdürülüyor.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği protestoda, binlerce Gürcü, akşamdan itibaren parlamentonun önünde toplanmaya başladı.

Konuşmaların yapıldığı, sloganların atıldığı gösteride, katılımcıların sayısının her geçen saat arttığı gözlendi.

Göstericiler, Rusya'nın Gürcistan'a yönelik politikalarını eleştirerek, Tiflis hükümetinin Rusya'ya gerekli tepkiyi göstermediğini ileri sürdü.

İçişleri Bakanının istifasını talep eden göstericiler, bakanın istifa etmemesi halinde taleplerini erken parlamento seçimi olarak değiştireceklerini belirtti.

Binlerce Gürcü dün gece de parlamento önünde toplanmıştı. Meclis binasına girmek isteyen göstericiler, güvenlik güçlerinin biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze gün içinde istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA