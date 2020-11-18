Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
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Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto

18.11.2020 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2020 17:31

Gürcistan'da, 31 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde parlamentoya giremeyen partiler seslerini duyurmak için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında hükumet karşıtı eylem düzenledi.

Gürcistan'da, 31 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerde parlamentoya giremeyen partiler seslerini duyurmak için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti sırasında hükumet karşıtı eylem düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gürcistan ziyaretine devam ederken 31 Ekim'de yapılan seçimlerde parlamentoya giremeyen muhalif partiler, başkent Tiflis'te toplandı. Pompeo'nun ziyareti sırasında parlamentoya girememelerini bir kez daha göstermek ve seçimlerin hileli olduğunu ifade etmek üzere hükumet karşıtı protesto düzenledi. ABD ve Gürcistan bayrakları taşıyan eylemciler, Rustaveli parlamento binasına kadar yürüdü.

Muhalefet destekçisi ve mitingin katılımcısı Manana Koberidze, "ABD, bizim dostumuz ve parlamento seçimlerinin hileli olduğunu, oylarımızın çalındığının anlaşılmasını istiyoruz" dedi.

Eyleme katılan Gigi Ugulava ise, "Seçimler hileli ve yeni seçim talep ediyoruz. Seçimler, şeffaf ve bağımsız olmalı" dedi.

Pompeo, temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde Gürcistan'dan ayrılarak İsrail'e geçecek. Pompeo daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

(Alexander Alimov/İHA)

Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto
Gürcistan'da Pompeo'nun ziyareti sırasında hükümet karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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