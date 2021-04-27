Gürcistan'da Parlamento Başkanı Kakhaber Kuçava oldu
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Gürcistan'da Parlamento Başkanı Kakhaber Kuçava oldu

Gürcistan'da Parlamento Başkanı Kakhaber Kuçava oldu
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da 24 Nisan'da görevinden istifa eden Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yerine Kakhaber Kuçava seçildi.

Gürcistan'da 24 Nisan'da görevinden istifa eden Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze'nin yerine Kakhaber Kuçava seçildi.

Parlamentoda yapılan oylamaya 150 milletvekilinden 92'si katılırken, Kuçava 6'ya karşı 86 oyla Parlamento Başkanı seçildi.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekili olan 42 yaşındaki Kuçava aynı zamanda Parlamento Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Parlamento Başkanı olarak 2019'dan bu yana görev yapan Arçil Talakvadze, 24 Nisan'da düzenlenen komiteler toplantısının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Muhalefet partilerinin, parlamentoya girmeme eylemi kısmen sona erdi

Öte yandan, ülkede yaklaşık 6 aydır devam eden siyasi gerginliğin azaltılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma metninin geçen hafta imzalanmasının ardından, 2020 seçimlerinden bu yana parlamentoya girmeyen muhalefet partileri eylemlerine son verdi.

Muhalefet partilerinin liderleri, amaçlarının "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" anlaşmasının tüm maddelerinin uygulanması ve ülkede siyasi gerginliğin sona erdirilmesi olduğunu belirtti.

Michel'in hazırladığı anlaşmanın maddeleri

"Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşma, muhalefetin siyasi tutuklu olarak nitelediği ve Tiflis'te Rus heyetine karşı 19 Haziran 2019'da düzenlenen gösteri sırasında tutuklanan kişilerin, af veya diğer yollarla serbest bırakılması için parlamentoda yasa tasarısı onaylanması, bu yıl düzenlenecek yerel seçimlerde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçimlerin yapılması, bir sonraki parlamento seçimlerinin tamamen orantı sistemi ile yüzde 2 barajıyla düzenlenmesi, seçim komisyonlarında muhalefetin daha geniş katılım sağlaması, parlamentonun katkılarıyla yargı reformlarının yapılması, parlamentoda 5 komitenin başkanının muhalefetten seçilmesi konularını içeriyor.

Anlaşma geçen hafta muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı diğer partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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