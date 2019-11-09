Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı

Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı

Gürcistan'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.

09.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:14
Gürcistan'da Oscar adayı filmin prömiyeri 'eşcinsellik propagandası' nedeniyle basıldı

'da 'eşcinsellik propagandası' yapmakla eleştirilen Oscar adayı "Ve Sonra Dans Ettik" (And Then We Danced) adlı film, protesto edildi.


İsveç, Gürcistan, Fransa ortak yapımı filmin Tiflis'teki prömiyerinde yüzlerce aşırı sağcı grup 'Gürcü Yürüyüşü' (Georgian March) üyesi, gökkuşağı renkli bayrakları yaktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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