Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Gürcistan'da faaliyet gösteren Davit Kavtaradze Akademik Stüdyosu'na bağlı Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla YEE merkez binasında, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programda, Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı Gürcü halk müziği çalgıları panduri, salamuri ve çonguri eşliğinde seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili