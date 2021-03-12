Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi
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Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi

12.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:12

Gürcistan'da faaliyet gösteren Davit Kavtaradze Akademik Stüdyosu'na bağlı Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Gürcistan'da faaliyet gösteren Davit Kavtaradze Akademik Stüdyosu'na bağlı Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) katkılarıyla YEE merkez binasında, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

Programda, Mermisi Sanat Okulu öğrencileri, İstiklal Marşı'nı okudu.

Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı Gürcü halk müziği çalgıları panduri, salamuri ve çonguri eşliğinde seslendirdi.

Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Gürcistan'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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