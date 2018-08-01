Gürcistan'da 'Noble Partner 2018' Başladı

Gürcistan'da Türkiye'nin de katıldığı NATO'nun "Noble Partner 2018" çok uluslu askeri tatbikatı başladı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in yakınlığında bulunan Vaziani askeri üssünde Türkiye'nin de katılımıyla NATO'nun "Noble Partner 2018" çok uluslu askeri tatbikatının resmi açılış töreni düzenlendi. Vaziani askeri üssündeki açılış törenine, Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Mamuka Bahtadze, Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze, Savunma Bakanı Levan İzoria, Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Bakanlar, Gürcistan Genelkurmayı Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, milletvekilleri, ülkede bulunan diplomatlar ve diğer davetliler katıldı. Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen Noble Partner 2018 açılış konuşmasını yapan Gürcü Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, tatbikata katılan tüm ülkelerin askerlerine Gürcistan'a geldikleri için teşekkür ederek, askeri eğitimin bölgedeki güvenlik açısından önemini anlattı. Margvelaşvili, "Burada herkesin ortak maksadı var, barışa ve güvenliğe katkı sağlamak. Dostluğumuz, ülkelerimizin temel değerleri olan sürdürülebilirliği, toplumlarımızın refahı ve istikrarı korumayı hedefliyor" dedi. Margvelaşvili ülkesinin toprak bütünlüğüne değinerek, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini Rusya'nın yasa dışı yollarla işgal ettiğini belirtti. Ayrıca Margvelaşvili, ülkesinin barış yoluyla toprak bütünlüğüne kavuşacağını söyledi. Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze ise askeri eğitimin herhangi bir ülkeye yönelik olmadığını söyleyerek, bu "Eğitim, Gürcistan ve Ortak ülkelerin profesyonelliğini geliştirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı. Gürcistan'da 4'üncüsü düzenlenen Noble Partner 2018'e Türkiye'de dahil olmak üzere 13 ülke katıldı. Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Estonya, Fransa, Litvanya, Polonya, Norveç, Ukrayna, Azerbaycan ve Ermenistan. Türkiye'den ise 4 subay tatbikat karargahında görev yapmak üzere 'Noble Partner 2018' çok uluslu askeri tatbikata katılım sağladığı belirlendi. Öte yandan; tatbikat 15 Ağustos'a kadar devam edecek.

(İlkin Hüseynov/İHA)