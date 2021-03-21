Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor

21.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:59
Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türk dünyasında "doğanın uyanışı" olarak da bilinen Nevruz dolayısıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türk dünyasında "doğanın uyanışı" olarak da bilinen Nevruz dolayısıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Zurabişvili, Nevruz Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, ülkesinde bayramı kutlayan herkese barış, sevgi ve mutluluk dileğinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramın kısıtlı şekilde kutlandığını belirten Zurabişvili, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle maalesef bize bu yıl da bu eski bayramı birlikte kutlama fırsatı verilmiyor. Ortak bir çabayla salgının yenileceğine ve gelecekte Gürcistan'ın baharını güzelleştirecek Nevruz'un geleneksel kutlamalarının yapılacağına inanıyorum."

Nevruz'un genel olarak ülkenin Azerbaycan asıllı vatandaşlarının kutladığını belirten Zurabişvili, "Ülkemizin Azerbaycan asıllı ve bu bayramı kutlayan tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Gürcistan'da nevruz kutlamalarının asırlık bir geçmişi vardır. Bu, Gürcü kültürü ve geleneklerinin çeşitliliğinin açık bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün yenilenmenin, yeni yaşamın, sevginin sembolüdür"

Başbakan Garibaşvili de bayram dolayısıyla ülkesinin Azerbaycan asıllı dini liderleri, milletvekillileri, kültür ve iş dünyasının temsilcilerini Tiflis'te hükümet binasında kabul etti.

Garibaşvili, burada yaptığı konuşmada, "Nevruz Bayramı'nı şahsen tebrik etmek benim için büyük bir onurdur. Bugün yenilenmenin, yeni yaşamın, sevginin sembolüdür." dedi.

Kovid-19 nedeniyle bayramın bu yıl büyük coşkuyla kutlanamadığına işaret eden Garibaşvili, bu yüzden kutlama programlarına katılamadığı için üzüntü duyduğunu belirtti.

Garibaşvili, bayramı kutlayan herkese barış ve mutluluk dilediğini belirterek, "Yeni yılın başlangıcının, yeni bir yaşamın simgesi olan baharın gelişinin bu güzel Nevruz Bayramı'nda Azerbaycan asıllı vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Her birine barış, mutluluk, kalkınma ve refah diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürcistan'da Nevruz Bayramı kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 14:00:26. #1.14#
title