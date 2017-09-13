Gürcistan'da Myanmar İçin Protesto Gösterisi Düzenlendi

Gürcistan'da yaşayan Müslümanlar, Myanmar'da yaşanan zulme karşı protesto gösterileri düzenledi. Protesto gösterilerine Hristiyan vatandaşların da katıldığı görüldü.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te eski parlamento binası önünde gerçekleştirilen protesto gösterilerine Gürcüler ve Azeriler katıldı. Dünya toplumuna bu konuda odaklanmaya çağrıda bulunarak, "Müslüman katliamına son verilsin. Bütün insanlar kardeşler. Ayrımcılığa son" sloganları atıldı.



Protestoya katılanlar daha sonra Tiflis'teki BM Temsilciliği'ne giderek, protesto gösterisi yaptı. Myanmar'daki olayların kınanması için BM Temsilciliği'ne yazılı mektup sunuldu.



Protestoculardan Hacı Hacıyev, "İslam dini, sesimizi çıkarmayı bizlere emrediyor. Biz de bugün eski parlamento binasının önünde sesimizi dünyaya ve dünyada olan zulümlere karşı duyurmaya geldik" dedi.



Gürcistan Baptist kilisesinin başpiskoposu Malhaz Songulaşvili ise, "Biz bugün burada Myanmar'daki Müslümanlara destek olmaya geldik. Ben Gürcistan'da yaşayan Müslümanlara teşekkür ediyorum ki, onlar bize seslerimizi çıkarmakta sebep oldu. İnsanlığa sahip çıkmalıyız ve biz dünya devletlerini bu olaylara sessiz kalmamaya çağırıyoruz" diye konuştu. - TİFLİS