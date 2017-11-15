Gürcistan'da "Müzede Türkçe Öğreniyoruz" Projesi Tanıtıldı

Gürcistan'ın başkent Tiflis'te, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Gürcistan Ulusal Müzesi iş birliğiyle hazırlanan "Müzede Türkçe Öğreniyoruz" adlı proje tanıtıldı.



Dimitri Shevardnadze Milli Galerisi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Gürcistan Ulusal Müzesi Müdürü Davit Lortkipanidze, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri ve öğretmenleri, seçmeli Türkçe dersi alan Tiflis 55. Devlet Okulu öğrencileri ile diğer davetliler katıldı.



Lortkipanidze, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gürcistan'da görev süresi bittiği için yarın Tiflis'ten ayrılacak Büyükelçi Gümrükçü'ye iş birliği için teşekkür etti.



Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Liselerde Seçmeli Türkçe Projesi okutmanlarından Leyla Sadoyani, 55. Devlet Okulu öğrencilerine yönelik "Müzede Türkçe Öğreniyoruz" projesini uygulayarak ders yaptı.



Programın ardından AA muhabirine konuşan Lortkipanidze, Türkiye ile birçok alanda yakın iş birliği yaptıklarını, eğitim ve kültür alanında ortak projeler yürüttüklerini söyledi.



Lortkipanidze, "Bu proje çok ayrı ve özel bir proje. Bu proje kapsamında müze aracılığıyla çocuklarımıza Türkçeyi öğreteceğiz, Gürcü çocuklara Türk kültürünü yakından tanıtacağız." dedi.



AA muhabirine konuşan Büyükelçi Gümrükçü ise Tiflis Büyükelçisi olarak son iş günü olduğunu hatırlatarak, özel ve önemli bir projenin tanıtımına katıldığı için büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Gümrükçü, "Bu benim için gerçekten heyecan veren bir proje." diye konuştu.



Gümrükçü, ortak hazırlanan projeyle bundan sonra sadece sınıflarda değil aynı zamanda bir müze ortamında da Türkçe öğrenmenin mümkün olacağına dikkati çekerek, "Biz böylece müzeyi bir eğitim alanına, bir eğitim merkezine çevireceğiz, böylece hem Türkçeyi öğrenecekler hem de Gürcistan sanatının, Gürcistan tarihinin de önemli unsurlarını Türkçe ile bütünleştirecekler ve eminim ki Gürcü halkı Türkçeyi böylece daha fazla sevecek." ifadelerini kullandı.



Gençlere yapılan yatırımın iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Gümrükçü, "Bunun ilişkilerimizin gelişmesine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum." dedi.



Gürcistan'da, giderek Türkçeye ilginin arttığına işaret eden Gümrükçü, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Tiflis Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Müzesi'ne teşekkür etti.



Tiflis Yunus Emre Enstitüsünden alınan bilgiye göre, projede Tiflis devlet liselerinde seçmeli Türkçe öğrenen A1 düzeyindeki öğrencilere kültürel, sanatsal ve tarihi unsurlarla lisanlarını pekiştirme fırsatı sunularak öğrencilerin kendi kültürlerini Türkçe ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.