Gürcistan'da Muhalefetten Hükümete Erken Seçim Çağrısı

Gürcistan'da dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunun ardından 10 muhalefet partisinden oluşan muhalefet koalisyonu "Güç Birlik İçindedir"in adayı Grigol Vaşadze, hükümete erken seçim çağrısında bulundu.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyların yüzde 100'ünün sayıldığı belirtildi.

Sonuçlara göre, hükümetin desteklediği Salome Zurabişvili yüzde 59,52, muhalefetin adayı Grigol Vaşadze de yüzde 40,48 oy aldı.

Vaşadze ve diğer muhalefet partisi liderleri, seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla Tiflis'teki konser salonunda halkın karşısına çıktı.

Vaşadze, yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu öncesi hükümetin halka baskı kurduğunu ve seçimin adaletsiz ortamda gerçekleştirildiğini savundu.

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirten Vaşadze, "Biz bu seçim sonuçlarını tanımıyoruz, Gürcistan'ın cumhurbaşkanı yok." dedi.

Pazar günü Tiflis'te protesto eylemi düzenleyeceklerini dile getiren Vaşadze, "Birleşmiş muhalefet erken parlamento seçimleri istiyor." ifadesini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de konser salonundaki sahneye kurulan dev ekrandan canlı yayınla halka hitap etti.

Muhalefet olarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini, Pazar günü erken parlamento seçimi taleplerini iletmek amacıyla halkı sokaklara çağırdığını söyleyen Saakaşvili, "Pazar günü hepimiz ayağa kalkarız, barış ortamında ama net olarak erken parlamento seçimlerini talep edeceğiz." dedi.

Bu arada, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Zurabişvili, ülke liderlerinden tebrikleri kabul ediyor.

Gürcistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı olan 66 yaşındaki Zurabişvili, 16 Aralık'ta yemin edecek.