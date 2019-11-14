Gürcistan'da muhalefetten "geçici hükümet ve erken seçim" çağrısı

14.11.2019 21:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:50

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin birçok milletvekilinin, gelecek yıl düzenlenecek genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasını desteklememesi, iktidar çoğunluğundan 8 milletvekilinin partisinden ayrılmasına sebep oldu.

Başkent Tiflis'teki Parlamento Binasında, 2020'den itibaren ülkede genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin oylama yapıldı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi milletvekilleri, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların sonucu hükümetin kabul ettiği seçim siteminde değişiklik kararına yeterince oy vermeyince, 8 milletvekili partiden ayrılmaya karar verdi.

Parlamentonun verdiği karara tepki gösteren bazı muhalefet partilerin ve çeşitli sivil toplum kuruluşların (STK) liderleri, parlamento binasının karşısında toplanarak, hükümeti halka verdiği sözünü tutmamakla suçladı.

Erken parlamento seçimlerin yapılması talep edildi

Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiğini, bugün ise böyle bir kararın çıkmasının halka ihanet etmesi anlamına geldiğini savundu.

Akşam saatlerinde kalabalık nedeniyle parlamento binası karşısındaki caddeyi de kapatan protestocular, Gürcü Hayali Partisi'nin ve hükümetin halkı kandırdığını iddia etti.

Gösteride konuşan muhalefet partilerin temsilcileri, ülkenin başına geçici hükümetin gelmesini ve erken parlemento seçimlerin yapılmasını talep etti.

Nispi temsil sistemi kararı

Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un Parlamento Başkanı'nın koltuğuna oturup, konuşma yapmasına tepki olarak protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değiştirmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

Tiflis'te protestolar devam ediyor.

Kaynak: AA