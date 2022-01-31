Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
 - Güncelleme:
Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Tkibuli'deki Mindeli ocağında yaşanan patlamada yaralanan 9 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi de başkent Tiflis'teki Yanık Merkezi'ne nakledildi.

Tiflis Yanık Merkezi Müdürü Guga Kibaşidze yaralıların sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde 8 madenci getirildi. Tahminen metan gazı patlaması sonucu çeşitli yaralar aldılar. 3 kişi yoğun bakım bölümüne yerleştirildi, birinin durumu özellikle ağır." dedi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Kömür, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title