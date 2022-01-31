Gürcistan'da maden ocağındaki patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Gürcistan'ın Tkibuli kentindeki kömür madeni ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Tkibuli'deki Mindeli ocağında yaşanan patlamada yaralanan 9 maden işçisinden biri hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi de başkent Tiflis'teki Yanık Merkezi'ne nakledildi.
Tiflis Yanık Merkezi Müdürü Guga Kibaşidze yaralıların sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde 8 madenci getirildi. Tahminen metan gazı patlaması sonucu çeşitli yaralar aldılar. 3 kişi yoğun bakım bölümüne yerleştirildi, birinin durumu özellikle ağır." dedi.
AA / Davit Kachkachishvili - Güncel