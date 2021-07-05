Gürcistan'da, LGBT yürüyüşü karşıtı protestoda göstericiler ile polis arasında arbede çıktı

Gürcistan'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüşü protesto etmek için toplanan grupta yer alan bazı kişiler, gazetecilere saldırmaya çalışınca göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Gürcistan'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüşü protesto etmek için toplanan grupta yer alan bazı kişiler, gazetecilere saldırmaya çalışınca göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Başkent Tiflis'te, Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan binlerce kişilik grup, LGBT üyelerinin bu akşam yapacağı yürüyüşü protesto etti.

Aralarında Gürcistan Ortodoks Kilisesinden din adamlarının da yer aldığı göstericiler caddeyi kapattı.

Parlamento binasının önünde bir araya gelen göstericiler burada yaptıkları konuşmalarda, LGBT üyelerinin yürüyüşüne izin vermeyeceklerini belirterek Tiflis'in çeşitli noktalarında nöbet tutacaklarını bildirdi.

Yerel ve yabancı basının yakından takip ettiği gösteride gazeteciler, bazı gruplar tarafından hedef alındı. Göstericilere yaklaşarak fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan gazeteciler, saldırıya uğradı. Birkaç gazetecinin hafif yaralandığı gösteride, basın mensuplarını korumaya çalışan polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

LGBT yürüyüş iptal edildi

Diğer yandan başkentteki gelişmeleri ile ilgili açıklama yapan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili tarafları sakin olmaya çağırdı.

Garibaşvili, tüm vatandaşların haklarını koruduklarını kaydederek Tiflis'te yaşanan gerginlik nedeniyle LGBT yürüyüşünün iptal edilmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

Daha sonra güvenlik gerekçesiyle LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüşü iptal edildi.

LGBT üyelerinin yürüyüşünü protesto eden gruplar Tiflis'in merkez caddelerinde nöbet tutmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili