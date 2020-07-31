- Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı
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- Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

- Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı Gürcistan'da çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Marneuli kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

31.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:21

- Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

TİFLİS - Gürcistan'da çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Marneuli kentinde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Gürcistan'da Müslümanlar Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Marneuli kentindeki Hz. İmam Ali Camii'ne gelen cemaat namaz öncesi bayramlaştı. Cami imamı Hacı Hacıyev, namaz öncesi bayram üzerine vaaz verdi. Kurban Bayramı'nda ülkedeki ve dünyadaki Müslümanları merhametli ve şefkatli olmaya çağıran Hacıyev, imkan sahibi herkesi mukaddes bayramda kurban kesmeye davet etti. Gürcistan'ın ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kısa bir zamanda özgürlüğe kavuşması için de dua eden Hacıyev, Müslüman toprakları uğurunda şehit olanları rahmetle yad etti ve Azerbaycan topraklarını koruyan askerler için dua etti.

Namazın ardında açıklama yapan Hacıyev, "Bugün Müslümanlar için iki kat bayram. Hem mukaddes Kurban Bayramı hem de mübarek cuma günü. Gürcistan ve dünya Müslümanlarını bu güzel gün ve bayram münasebetiyle tebrik ediyorum. Kutsal Kurban Bayramı hürmetine yüce Allah'tan isteğim şu ki, kısa bir sürede korona virüs belası dünyamızdan uzaklaşsın" ifadelerini kullandı.

- Gürcistan'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: İHA

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