Gürcistan'da Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürüyor

Gürcistan'da son 24 saatte tespit edilen 17 bin 530 vakayla Kovid-19 salgınında "bugüne kadar görülen günlük en yüksek sayıya" ulaşıldı.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 17 bin 530 artarak 1 milyon 92 bin 684'e yükseldi.

Son 24 saatte 39 kişi Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybetti ve ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

Aktif vaka sayısının 100 bin 13 olduğu ülkede en çok vaka 9 bin 487 olarak başkent Tiflis'te görüldü.