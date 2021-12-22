Gürcistan'da Kovid-19'un omicron varyantının tespit edildiği vaka sayısı 24'e çıktı

Gürcistan'da Kovid-19'un omicron varyantının görüldüğü vaka sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Gürcistan İşgal Edilmiş Bölgelerden Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Yardımcısı Tamar Gabunia, yaptığı açıklamada, omicron varyantının ülkede hızla yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Gabunia, ülke genelinde 24 kişide omicron varyantının görüldüğünü ifade etti.

Söz konusu varyant, ülkede ilk kez 19 Aralık'ta 2 kişide tespit edilmişti.

Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında düzenlenen Kovid-19 ile mücadele konulu koordinasyon toplantısında, ülkede 31 Aralık 2021-10 Ocak 2022 tarihleri resmi tatil ilan edildi.

AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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