Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
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Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine ülke genelinde bazı yasaklar yeniden getirildi.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine ülke genelinde bazı yasaklar yeniden getirildi.

Kovid-19 ile mücadele koordinasyon toplantısında, bazı yasakların ülke genelinde yeniden uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre bugünden itibaren başkent Tiflis, Batum, Kutaisi ve Rustavi kentlerinde 4 Eylül'e kadar toplu taşıma araçların kullanılması yasaklandı.

Festivaller, spor etkinlikleri, konserler ve kültürel faaliyetler dahil olmak üzere tüm kalabalık etkinlikler yasaklandı ve çocuk eğlence merkezleri kapatıldı.

Karara göre restoran ve kafeler saat 23.00'a kadar faaliyet gösterebilecek.

Son 24 saatte 5 bin 579 vaka tespit edildi

Gürcistan'da son 24 saatte 5 bin 579 kişide virüs görüldü ve 50 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar toplam 477 bin 264 vakanın tespit edildiği ülkede, salgından dolayı 6 bin 371 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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