Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden önlemlere karşı başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.

Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında devam eden önlemlere karşı başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.

Tiflis'te hükümet binasının önüne toplanan bir grup, ülkedeki Kovid-19 yasaklarına tepki göstererek hükümete söz konusu tedbirleri iptal etme çağrısında bulundu.

Çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerin temsilcileri ile diğer vatandaşların katıldığı gösteride söz alanlar, hükümeti salgına karşı etkili mücadele etmemekle suçladı.

Kayak merkezilerinin açılması, toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilmesi, gece saatlerinde sokağa çıkma yasağının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması gibi taleplerini hükümete iletmeye çalışan konuşmacılar, yasakların kaldırılması için hükümete 48 saat süre verdiklerini söyledi.

Göstericiler, Kovid-19 yasaklarının 48 saat sonra gevşetilmemesi durumunda ülkenin çeşitli noktalarında protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili