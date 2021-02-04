Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetileceğini söyledi.

Gakharia, Bakanlar Kurulu toplantısında ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şubat ortasına kadar bazı Kovid-19 yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını bildiren Gakharia, 8 Şubat'tan itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verileceğini, aynı gün pazarların da açılacağını söyledi.

Gakharia, 15 Şubat'tan itibaren tüm okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını belirterek ülkedeki tüm açık alana sahip restoran ve kafelerin müşterilerini kabul edebileceğini dile getirdi.

Yeni bir karar verilene kadar kayak merkezlerinin kapalı kalacağını vurgulayan Gakharia, şehirler arası ulaşım araçlarının da çalışmayacağını kaydetti.

Gakharia, ülke genelinde Kasım 2020'den itibaren 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının marta kadar devam edeceğini bildirdi.

Son 24 saatte 583 kişide Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 19 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 260 bin 480 kişide virüs tespit edildi, 3 bin 240 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili