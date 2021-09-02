Gürcistan'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artıyor

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümet tarafından oluşturulan stopcov.ge internet sitesinde yer alan açıklamada, ülkede son bir günde 3 bin 212 vakanın tespit edildiği ve virüs nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece ülkede salgının başından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Bugüne kadar toplam 556 bin 909 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 563 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili