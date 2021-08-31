Gürcistan'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı kayıtlara geçti

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başladığı günden bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi.

Gürcistan'ın Kovid-19 ile mücadelesi kapsamında hükümet tarafından oluşturulan stopcov.ge internet sitesinde yer alan yazılı açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülkede 4 bin 778 kişide virüs tespit edildi ve salgında 79 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 549 bin 811 vakanın belirlendiği ülkede, virüs nedeniyle 7 bin 408 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili