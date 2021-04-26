Gürcistan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 haftalık yeni kısıtlamalar açıklandı
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Gürcistan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 haftalık yeni kısıtlamalar açıklandı

Gürcistan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 haftalık yeni kısıtlamalar açıklandı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan hükümeti, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle 1 Mayıs'ta kutlanacak Paskalya Bayramı'nı da kapsayan 2 haftalık yeni tedbirleri açıkladı.

Gürcistan hükümeti, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle 1 Mayıs'ta kutlanacak Paskalya Bayramı'nı da kapsayan 2 haftalık yeni tedbirleri açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin başkanlığında, hükümet binasında Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Günlük tespit edilen vaka sayısının artması nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, sokağa çıkma yasağının devam edeceği ülkede söz konusu kısıtlama, sadece bir günlüğüne, Paskalya Bayramı'nın kutlanacağı 1 Mayıs gecesinde 21.00-05.00 yerine 23.00-04.00 saatlerinde uygulanacak.

30 Nisan-3 Mayıs'ta Paskalya Bayramı günlerinde vatandaşların mezarlıklara yapacakları ziyaretler yasaklandı.

Ülkede ayrıca insan hareketliliğinin azaltılması için 4-11 Mayıs tarihleri de tatil ilan edilirken, 3-12 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verilmeyecek.

Bugüne kadar toplam 304 bin 272 kişide virüs görülen ülkede, 4 bin 43 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte ise 521 kişide virüs tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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