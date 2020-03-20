Gürcistan'da koronavirüs önlemleri
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market, benzin istasyonları, posta ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatıldı.
20.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:28
Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle market, benzin istasyonları, posta ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatıldı.
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Kaynak: AA