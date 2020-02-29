Gürcistan'da korona virüsü vakası 3'e yükseldi

29.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:56

Gürcistan'da korona virüsü vakası sayısı 3'e yükselirken, virüs şüphesiyle 170 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu.



Çin'de ortaya çıkarak dünya ülkelerine yayılan korona virüsü artış göstermeye devam ediyor. Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi Başkanı Amiran Gamkreldize, Gürcistan'da vaka sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu. Gamkreldize, "Virüs İran'dan dönen bir Gürcistan vatandaşında tespit edildi" diyerek, yeni vakanın ülkede virüs tespit edilen ilk hastayla temasta bulunduğunu belirtti. Gamkreldize, virüs tespit edilen 3 hastanın da durumunun stabil olduğunu bildirdi.



Gürcistan Mülteciler Çalışma Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze de konuya ilişkin açıklamada bulunarak, "Şuanda Gürcistan'da 170 kişi karantinada tutuluyor" dedi.



İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, Gürcistan'da ilk olarak 26 Şubat tarihinde görülmüştü. - TİFLİS

Kaynak: İHA