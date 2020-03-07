Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 12'ye ulaştı
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Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 12'ye ulaştı

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 12'e yükselirken, virüs şüphesiyle 140 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu.

07.03.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:31
Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 12'ye ulaştı

'da korona virüsü vaka sayısı 12'e yükselirken, virüs şüphesiyle 140 kişinin karantina altına alındığı duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü Gürcistan'da da yayılıyor. Gürcistan hükümeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 12'ye ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, 140 kişinin de virüs şüphesiyle karantinada olduğu belirtildi.


Öte yandan Gürcistan'da ölümcül korona virüsü vakası ilk kez 26 Şubat'ta görülmüştü. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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