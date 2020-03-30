Gürcistan'da korona virüs vakaları 100'ü geçti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Güncel

Gürcistan'da korona virüs vakaları 100'ü geçti

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 100'ü geçerken, korona virüs şüphesiyle 5 bin 114 kişi karantinaya alındı.

30.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:44
Gürcistan'da korona virüs vakaları 100'ü geçti

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 100'ü geçerken, korona virüs şüphesiyle 5 bin 114 kişi karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artıyor. Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 103'e ulaştığı aktarıldı. Hükümet, 5 bin 114 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğunu duyururken, 263 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 20 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Gürcistan hükümeti korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bugün itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. - TİFLİS

Kaynak: İHA

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