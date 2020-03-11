Gürcistan'da korona virüs nedeniyle futbol müsabakalarına erteleme Gürcistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için tüm futbol müsabakalarının 1 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Gürcistan'da korona virüsün yayılmasını önlemek için tüm futbol müsabakalarının 1 Nisan'a kadar ertelendiği duyuruldu.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki tüm futbol müsabakalarının 1 Nisan'a kadar ertelendiği ifade edildi. Açıklamada, "Oyuncuların ve taraftarların sağlığı ve güvenliği Gürcistan Futbol Federasyonu için temel bir önceliktir" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 23 olarak açıklanırken 298 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu aktarıldı. - TİFLİS

Kaynak: İHA