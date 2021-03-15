Gürcistan'da korona virüs aşılama kampanyası başladı

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında sağlık çalışanlarına ilk doz aşılar yapıldı.

Gürcistan'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aşılama kampanyasına bugün başlandı. Başkent Tiflis'in yanı sıra 29 bölgede aşılama kampanyası yapılıyor. Oxford ile AstraZeneca tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının yapıldığı ülkede ilk olarak doktorlar ve sağlık çalışanlarına ilk doz aşı yapıldı. Gürcistan'da ilk gün 2 bin doktor aşı için başvuruda bulundu.

İlk korona virüs aşısı yapılanlar arasında bulunan Temur Mikeladze, herkesi korona aşısı yaptırmaya çağırarak, "Aşının herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Salgının bitmesini istiyorsak zamanında aşı yaptırmalıyız" ifadesini kullandı.

Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, bu yıl içerisinde 1 milyon 600 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Gürcistan, 13 Mart'ta 43 bin 200 doz AstraZeneca aşısı almıştı. Yetkililer, kısa süre içerisinde 43 bin 200 doz AstraZeneca/Oxford aşısı daha teslim alınacağını açıkladı. Öte yandan 14 bin 500 Pfizer-BioNTech aşısının da gelecek haftalarda teslim alınması öngörülüyor.

Gürcistan'da 2020 yılının şubat ayından bu yana 275 bin 148 korona virüs vakası tespit edilirken, 3 bin 650 kişi hayatını kaybetti.

(Alexander Alimov/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı