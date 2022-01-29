Gürcistan'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü - Haberler
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Gürcistan'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü

AA, Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Tiflis'in gaz tedarik şirketi "Tbilisi Energy" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gldani kentindeki bir apartmanda yaşayan 5 kişinin gaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Acil servis çalışanlarının ifadesine göre, daireye girerken doğal gaz sobası açık ve gazı yanmış halde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Doğalgaz, Güncel, Haber

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