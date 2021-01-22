Gürcistan'da "kanlı ocak" kurbanları resim yarışmasıyla anıldı

Azerbaycan'da 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivillere yönelik "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları, Gürcistan'da düzenlenen resim yarışmasıyla anıldı.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinde, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun, Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı katliamın kurbanları için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, hem Gürcistan'da 1989'da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenlerin hem de "kanlı ocak" kurbanların anısı için düzenlenen resim yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

"Bu kanlı cinayetleri yönetenlerin cezasız kalmaması gerekir"

Törende konuşan Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, 9 Nisan ve 20 Ocak kurbanlarını saygıyla andıklarını söyledi.

Söz konusu katliamlara dünya genelindeki uluslararası kurum ve kuruluşların gereken tepkiyi vermediğini belirten Guliyev, Azerbaycan ve Gürcü halkına karşı işlenen bu kanlı cinayetleri yönetenlerin cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Guliyev, 1989-1990'da Gürcistan ile Azerbaycan'ın özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için mücadele verdiklerine işaret ederek, dönemin Sovyetler Birliği yönetiminin, iki ülkenin halklarını bu mücadelelerinde cezalandırmaya çalıştığını kaydetti.

"Bugün iki devlet arasında büyük dostluk var"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Ghvtisiaşvili de onlarca yıl önce verdiği mücadelesi sonucu Azerbaycan ile Gürcistan'ın "özgür devlet" olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasında güçlü ikili, stratejik ve komşuluk ilişkilerin mevcut olduğunu kaydetti.

Bundan 31 yıl önce Azerbaycan ve Gürcü haklarının gelecek nesillere özgürlüğü armağan edebilmesi için kahramanca cesur adımlar attıklarını ifade eden Ghvtisiaşvili, "Azerbaycan ve Gürcistan olarak özgür devletlerin kurulması yolunda çok zor dönemlerden geçtik. Bugün iki devlet arasında büyük dostluk var." dedi.

Konuşmaların ardından Guliyev ile Ghvtisiaşvili, resim yarışmasına katılanlara hediyelerini verdi.

"Kanlı ocak"

1990'ın başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etmiş ve uzun süreli mitinglere başlamıştı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

9 Nisan katliamı

Başkent Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989'da bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet ordusunca müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Gürcistan, bu olaylardan 2 yıl sonra, 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili