Gürcistan'da İktidar Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Katılmayacak

Gürcistan iktidar "Gürcü Hayali Demokratik Gürcistan" partisi genel sekreteri İrakli Kobakhidze, Ekim ayında ülkede düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday göstermeyeceklerini açıkladı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan İrakli Kobakhidze, parti konseyi, parlamentonun çoğunluğu ve hükümet üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini söyleyerek aday göstermeyeceklerini belirtti. Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Parti bağımsız bir adayı açıkça destekleyebilir veya herhangi bir adayı desteklemeyi reddedebilir" diye konuştu. Öte yandan, Kobakhidze, toplanan kurulda birçok siyasi meselenin müzakere edildiğini belirtti.

Bir kaç gün önce Gürcistan Devlet Başkanı Giorgi Margvelaşvili, Devlet başkanlığı seçimlerinin 28 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze 26 Temmuz Perşembe günü, "Daha demokratik bir süreç için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidardaki Gürcü Hayali Partisi aday göstermese daha iyi olur" diyerek iktidar partisinin Cumhurbaşkanı adayı sunmamasını istemişti. - TİFLİS