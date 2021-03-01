Gürcistan'da hükümet ile muhalefetin diyaloğu, AB Konseyi Başkanı Michel'in katılımıyla başladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve geçen hafta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artan siyasi krizin çözülmesi amacıyla...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gürcistan'da iktidar ile muhalefet arasında 31 Ekim 2020'deki genel seçimlerden beri süren ve geçen hafta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın gözaltına alınmasıyla artan siyasi krizin çözülmesi amacıyla tarafları müzakere masasında bir araya getirdi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile ülkedeki çeşitli muhalefet partilerinin liderleri, resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'te bulunan Michel'in daveti üzerine, basına kapalı toplantıda görüştü.

Orbelianebi Sarayı'nda yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Michel, iki tarafın temsilcilerinin bir araya gelmesi ve ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için diyaloğun başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, ekonomik durum gibi sorunların yaşandığını ve herkesin bunları çözmeye odaklanması gerektiğini vurgulayan Michel, "Bunlar aşılması gereken çok önemli zorluklardır. Bu nedenle bu siyasi krizin acilen çözülmesi gerekiyor. Bugün önemli ve güzel adımların doğru yönde atılmış olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Başbakan Garibaşvili ise Michel'in davetiyle yapılan ilk diyalog toplantısının, oldukça yapıcı bir ortamda geçtiğini belirtti.

Ülkesinde toprak bütünlüğüne yönelik sıkıntılar ile Kovid-19'dan kaynaklanan ekonomik zorlukların yaşadığını anımsatan Garibaşvili, söz konusu sorunların çözülmesi açısından iktidar ile muhalefetin ortak bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini dile getirdi.

Garibaşvili, muhalefetin toplantı sırasında kendi taleplerini ilettiğini, kendilerinin soruları yanıtladığını ve yakın bir zamanda iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin siyasi konseyinde söz konusu talepleri ele alacaklarını anlattı.

İrakli Garibaşvili, hükümet olarak diyalog sürecinin nasıl sürdürüleceğinin bundan sonra belli olacağını söyledi.

Muhalefetin talepleri

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde seçim barajını aşan muhalefet partilerinin çoğu seçim sonuçlarını kabul etmiyor ve parlamentoya girmiyor. Hükümetin çağrısına rağmen muhalefet, sokak protestolarını devam ettirerek, erken seçim talep ediyor.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın geçen hafta çok sayıda polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınması ise ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına neden oldu.

Hükümet ile müzakere masasına oturan muhalefet partileri, Melia'nın serbest bırakılmasını da talep ediyor.

Hükümet yetkilileri ise seçimlerin gayet şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını, yeni seçimlerin yapılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, muhalefeti parlamentoya girmeye davet ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili