: Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

24.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:08

Gürcistan'da yaşayan Azerbaycanlılar, Hocalı Katliamının 28. yılı dolayısıyla başkent Tiflis'te yürüyüş gerçekleştirdi.

Eski Tiflis semtinde Haydar Aliyev Parkı'nda bir araya gelen grup, "İşgale Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

"Hocalı için adalet" yazılı yelekler giyen grup üyeleri, Tiflis sokaklarında yürüyerek "Hocalı için adalet istiyoruz" sloganları attı ve katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Yürüyüşe katılan Kenan Babayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenilerin 1992'de Hocalı köyünde katliam düzenlediklerini hatırlatarak, Tiflis'te yaşayanlara söz konusu katliama ilişkin bilgi vermek istediklerini belirtti.

Hocalı Katliamı

Ermenistan birlikleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366. Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı toplam 613 kişiyi katletmişti. Katliamdan 76'sı çocuk, 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştu.

Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir almış, bunların 150'sinden haber alınamamıştı.

Kaynak: AA

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