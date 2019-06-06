Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

– Gürcistan'da düşen helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan'da düşen helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Gürcistan'ın Kazbegi ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında, 2 pilot ve 1 otel çalışanı hayatını kaybetti. Yerel medya, kurtarma ekipleri ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini belirtirken; helikopterin düşme nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadığını duyurdu.


- Rcistan

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et