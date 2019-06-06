Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

Gürcistan'ın Kazbegi ilinde helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'e 3 saat mesafedeki Kazbegi ilinin Stepantsminda ilçesinde özel bir helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 2 yolcu ve pilotun yaşamını yitirdiği ifade edilerek, helikopterin, "Kazbegi Rooms Hotel"e ait olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA