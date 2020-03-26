- Gürcistan'da hayırseverden ailelere yardım - Gürcistan'da hayırseverden ailelere yardım Gürcistan'da hayırseverler korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından sokağa çıkamayan ailelere yardımda bulundu.

- Gürcistan'da hayırseverden ailelere yardım

BATUM - Gürcistan'da hayırseverler korona virüs ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından sokağa çıkamayan ailelere yardımda bulundu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Gürcistan'da her geçen gün etkisini arttırıyor. Gürcistan'da korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında ülkede 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından halka sokağa çıkmama çağırısında bulunulmuştu. Sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar için hayırsever insanlar devreye girdi. Türkiye'nin Gürcistan ile sınırında bulunan Batum kentinde bir grup hayırsever kent şehrin merkezine un, makarna, pirinç, yağ, limonata ve çeşitli gıda malzemeleri bırakırken aynı zamanda dışarıya çıkamayan ailelerin evlerine de giderek erzak dağıtımında bulundular.

Gürcistan'ın liman kenti Poti'de ise yaklaşık 3 gündür devam "İyilik yap" kampanyası çerçevesinde şehrin merkezinde otomobilin bagajlarında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara çeşitli erzaklar dağıtılıyor. İhtiyacı olan insanlar buraya gelerek günlük erzaklarını alıyorlar. Öte yandan ise iyilik amacıyla kim ne isterse getirip hayır sever insanlara veriyor.

Kaynak: İHA