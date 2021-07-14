Son dakika haberi! Gürcistan'da hayatını kaybeden kameraman toprağa verildi

Son dakika haberler: Gürcistan'da protestolar sırasında yaralanan ve taburcu olduktan sonra evinde hayatını kaybeden kameraman Aleksandr Laşkarava, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gürcistan'da protestolar sırasında yaralanan ve taburcu olduktan sonra evinde hayatını kaybeden kameraman Aleksandr Laşkarava, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen protesto gösterilerinde, olayı görüntüleyen 50'den fazla gazeteci de darp edilmişti. Gösteri sırasında başından yaralanan televizyon kanalı Pirveli kameramanı Aleksandr Laşkarava, hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmiş, 11 Temmuz sabahı da evinde hayatını kaybetmişti.

Laşkarava, bugün Tiflis'te düzenlenen cenaze töreninde arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Laşkarava'nın tabutu, kameralardan oluşan bir koridordan geçirildi. Laşkarava'nın bazı meslektaşları ise cenaze töreni kapsamında Laşkarava'nın kırılan kamerasının parçalarını evine getirerek anma töreni düzenlerken, saldırıya uğrayan arkadaşlarını tasvir eden tişörtler giydi.

(Alexander Alimov/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı