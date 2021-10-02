Gürcistan'da halk yerel seçim için sandık başında

Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesini belirlemek için oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 08.00'de sandık başına giden 3 milyon 513 bin 884 seçmen, 4 yıllığına belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri seçecek.

Sandıkların 20.00'de kapanacağı ülkede ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Muhalefet için bir "referandum" iktidar içinse sıradan bir seçim

Gürcistan'da yıl başında ortaya çıkan siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisanda hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana Muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile diğer muhalefet partileri anlaşmayı imzalamıştı.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze, 28 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, parti olarak anlaşmadaki maddelere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile 4 siyasi partinin anlaşmayı henüz imzalamadığını hatırlatarak anlaşmanın geçerliliğini kaybettiğini söylemişti.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ise söz konusu anlaşmayı 2 Eylül'de imzalamıştı.

Anlaşmada, 2 Ekim'deki yerel seçimde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçim yapılması maddesi yer alıyor. Muhalefet, hükümetin 43'lük barajı geçememesi halinde iktidarı erken genel seçime zorlayacağı belirtiliyor.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yetkilileri ise ana muhalefetin Michel'in anlaşmasını zamanında imzalamadığı gerekçesiyle yerel seçimin sonuçları ne olursa olsun erken genel seçime gidilmeyeceğini kaydediyor.

Seçim için 8 yıl sonra ülkesine dönen Saakaşvili gözaltına alınmıştı

Başbakan İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gürcistan'da hakkındaki çeşitli suçlamalardan gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili gözaltına alındıktan sonra Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledilmişti.

Saakaşvili açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Bu sabah hapishaneden mektup gönderen Saakaşvili, halkı seçimde sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de oylarına sahip çıkmaya çağırdı.

Hükümetin yetkilileri Saakaşvili'nin Gürcistan'a dönmekteki amacının ülkede siyasi istikrarsızlık ve karışık çıkarmak olduğunu savundu.

Gürcistan Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı ile ilgili davaların devam ettiğini belirterek ülkeye yasa dışı yollardan girdiği için de hakkında yeni bir davanın daha açıldığını duyurdu.