Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
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Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti

Gürcistan güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle parlamento binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti

26.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:24
Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti

güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti.


Genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi Gürcü Hayali'yi protesto etmek amacıyla parlamento binasının girişlerini kapatan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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