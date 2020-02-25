Gürcistan'da "Gürcü Camilerindeki Süslemeler" kitabı tanıtıldı

25.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:38

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) desteği ile Gürcistan İslam Eserleri Araştırma ve Koruma Derneğinin kurucusu Nestan Bluaşvili'nin hazırladığı "Gürcü Camilerindeki Süslemeler" kitabı tanıtıldı.

Tiflis'teki Gürcistan Milli Kütüphanesi'nde düzenlenen kitap tanıtım programına, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Milli Kütüphanesi Müdürü Giorgi Kekelidze, kitabı hazırlayan Nestan Bluaşvili ve Gürcü kitapseverler katıldı.

Kitap, tarihi ismiyle "Ahıska" olarak bilinen Gürcistan'ın Satmstke-Javakheti ve Acara bölgelerinde bulunan camilerin mimari özelliklerine ilişkin çizim ve resimleri içeriyor.

Büyükelçi Yazgan, törende yaptığı konuşmada, projenin gerçekleşmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kitabı hazırlayan Nestan Bluaşvili'ye iş birliği için teşekkür eden Yazgan, bazı camilerdeki süslemeler ile mimarinin sadece bu ülkede bulunduğunu söyledi.

Demirdağ ise Bluaşvili'nin kitabın hazırlaması için büyük mücadele verdiğini belirterek, "Bu ortak tarihi ve kültürü gelecek nesillere aktarmak bizim boyumuzun borcu." diye konuştu.

Bluaşvili de kitapta yer alan camilerin genel olarak Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği döneminde inşa edildiğini aktardı.

Samtskhe-Javakheti bölgesinde Müslümanların yaşadığını ve bu camilerde ibadet ettiğini vurgulayan Bluaşvili, bölgedeki Müslümanların Jozef Stalin tarafından sürgün edilmesinden sonra camilerin sahipsiz kaldığını anlattı.

Bluaşvili, bugün bu bölgedeki çoğu caminin kötü durumda olduğunu, bazıların yıkıldığını, bazılarının da yıkılmak üzere olduğuna dikkati çekerek bir an önce onarım altına alınmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA