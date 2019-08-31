Gürcistan'da Güney Osetya işgal hattı gerginliği

31.08.2019 00:03

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın sözde hükümeti, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Çorçana köyün çevresinde bir polis kontrol noktasının yapılmasına tepki gösterdi.

Güney Osetya'nın sözde hükümeti, Güney Osetya'nın işgal hattın yakınlarında Tiflis yönetiminin kontrol ettiği Çorçana köyünde Gürcülerin yapmaya başladığı bir polis kontrol noktasının inşaatının durdurulması için Gürcü tarafa bugün sabaha kadar bir "mühlet" vermişti.

Güney Osetya'nın sözde hükümetinin konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Gürcü tarafının işgal hattında yakın yapmaya başladığı polis kontrol noktasının Güney Osetya'nın güvenliğini tehdit etmesi gerekçesi ile Tiflis yönetiminden söz konusu kontrol noktasının inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep ederek Gürcü tarafa bu sabaha kadar süre verildiği kaydedildi.

Sözde yönetimin açıklamasında, Gürcü tarafın başlattığı polis kontrol noktasının inşaat faaliyetlerin hemen durdurulmadığı sürece sonraki gelişmelerden Gürcistan'ın sorumlu tutulacağı açıklanmıştı.

Yabancı basın mensupları bölgeye getirildi

Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'nın sözde hükümetin tehditin üzerinde Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın çağrısıyla Gürcistan'da faaliyet gösteren yabancı basın mensupları Güney Osetya'dan gelebilecek olası bir provokasyon girişimlerini yerinde görmesi gerekçesi ile işgal hattına getirildi.

Basın mensupları Gürcistan İçişileri Bakanlığı'nın güvenlik güçlerinin eşliğinde işgal hattına yakın Gürcü tarafın kontrol ettiği topraklarda yapımı devam eden Gürcü polis kontrol noktasını ve bu noktadan yaklaşık 250 metre uzaklıkta görev yapan sözde Güney Osetya'nın güvenlik yetkililerinin hareketlerini yerinde inceledi.

Güney Osetya'nın sözde yönetiminin Gürcü tarafa verdiği ültimatom süresinin geçtikten sonra Gürcistan güvenlik yetkililerin girişimi ile iki taraf arasında bir görüşme düzenlendi.

Görüşmeler ardından basına açıklamalarda bulunan Gürcistan Güvenlik Konsey İdari Başkanı Kakhaber Kemoklidze görüşmede gergin durumun çözülmesi için gereken konuları ele aldıklarını ifade etti.

Kemoklidze, Gürcistan'ın kontrol ettiği topraklarda bir polis kontrol noktasının bölgenin güvenliği için yapıldığı ve bunun kimseyi tehdit etmediğini Güney Osetya'nın sözde yetkililerine aktardığını kaydederek polis noktasının burada her iki tarafın güvenliği için önemli olacağını dile getirdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'ndan diyalog çağrısı

Güney Osetya'nın işgal hattındaki gelişmeler ile ilgili açıklama yapan Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalakliani ise tüm tarafları sakın olma ve diyalog kurmaya çağrısında bulunarak, "Bu noktada son derece sakın olmamız önemlidir ki durumu germeye çalışan güçlere gelişmelerin kontrolün altından çıkmasına izin vermeyelim. Bu yüzden bizim tarafımızca tüm ilgili mekanizmalar harekete geçti." dedi.

Gelişmeler ile ilgili tüm uluslararası ortakları bilgilendirdiklerini aktaran Zalkaliani, gergin durumun ancak diyalog youyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Gürcü tarafın kontrol ettiği Çorçana köyün çevresinde Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik güçleri nöbet tutuyor. Gürcü tarafın kararıyla ise burada polis kontrol noktasının kurulması çalışmaların süreceği bildirildi.

Kaynak: AA