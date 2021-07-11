Gürcistan'da gösterilerde yaralanan gazetecinin evinde ölü bulunması protesto edildi
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Gürcistan'da gösterilerde yaralanan gazetecinin evinde ölü bulunması protesto edildi

Gürcistan'da gösterilerde yaralanan gazetecinin evinde ölü bulunması protesto edildi
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'da 5 Temmuz'da yapılan gösterilerde yaralanan gazetecilerden Lekso Laşkarava'nın evinde ölü bulunması üzerine Tiflis'te protestolar düzenlendi.

Gürcistan'da 5 Temmuz'da yapılan gösterilerde yaralanan gazetecilerden Lekso Laşkarava'nın evinde ölü bulunması üzerine Tiflis'te protestolar düzenlendi.

TV Pirveli kanalının kameramanlarından Laşkarava'nın yaşadığı evinde annesi tarafından bu sabah ölü bulunması vatandaşların Parlamento binasının önünde toplanmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde düzenlenen gösteride konuşan yerel medya kuruluşlarının yöneticileri, 5 Temmuz'da gazetecilere yönelik yapılan saldırıları sert şekilde kınadı.

TV Pirveli'nin yöneticilerinden İnga Grigolia, ülkede son günlerce gazetecilerin güvende olmadığını ifade ederek, vatandaşları gazetecilere yönelik dayanışma göstermeye çağırdı.

Laşkarava'nın cesedi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Levan Samkharauli Ekspertiz Merkezi'ne nakledildi.

Bu arada, Başbakan İrakli Garibaşvili'den yayımladığı başsağlığı mesajında, Laşkarava'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Laşkarava'nın ailesine taziyelerini sunan Garibaşvili, ölüm nedeninin araştırılması için İçişleri Bakanlığınca gerekli çalışmaların başladığını belirtti.

5 Temmuz'daki gelişmeler

Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT üyelerinin yürüyüş yapması planlanan yürüyüş, karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti.

Protestolarda yer alan bazı şiddet yanlısı gruplar tarafından gazeteciler hedef alınmış, olaylarda Laşkarava'nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla gazeteci yaralanmıştı.

Başından aldığı darbeler sonucu ameliyat edilen Laşkarava, tedavi gördüğü hastaneden 8 Temmuz'da taburcu olmuştu.

LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Tiflis'teki protesto gösterisi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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