Gürcistan'da göstericilerin basın mensuplarını darbetmesi parlamentoda kavgaya neden oldu
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Gürcistan'da göstericilerin basın mensuplarını darbetmesi parlamentoda kavgaya neden oldu

Gürcistan'da göstericilerin basın mensuplarını darbetmesi parlamentoda kavgaya neden oldu
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırması sonucu 53 gazetecinin yaralanması, muhalefetin parlamento oturumunu engellenmesine ve kavgaya yol açtı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT yürüyüşü karşıtı göstericilerin saldırması sonucu 53 gazetecinin yaralanması, muhalefetin parlamento oturumunu engellenmesine ve kavgaya yol açtı.

Parlamentodaki muhalefet partilerinin milletvekillileri, gösterilerde yaralanan TV Pirveli kanalından gazeteci Lekso Laşkarava'nın dün evinde ölü bulunmasına tepki göstererek, Parlamento Başkanı'nın koltuğunu geçici olarak işgal etti.

Muhalefet milletvekillileri ile TV Pirveli'nin çalışanlarının oturum salonuna izinsiz girmesine tepki gösteren iktidardaki Gürcü Hayali partisinin milletvekillileri arasında kavga çıktı.

Ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan muhalefet partilerinin milletvekillileri, gazetecilerin yaralanmasından hükümeti sorumlu tutarak Başbakan'a istifa çağrısında bulundu.

Oturum, yaklaşık 1 saat süren olayın ardından Parlamento Başkanı Kakha Kuçava'nın başkanlığında devam etti.

Lekso Laşkarava'nın ölüm nedeni araştırılıyor

Göstericilerin saldırısı sonucu yaralanan kameraman Laşkarava, tedavi gördüğü hastaneden 8 Temmuz'da taburcu edilmişti.

Evinde dün sabah ölü bulunan Laşkarava'nın cesedi, otopsi için Levan Samkharauli Ekspertiz Merkezi'ne nakledildi.

5 Temmuz'daki gelişmeler

Tiflis'te 5 Temmuz'da LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş, karşıt gruplar tarafından protesto edilmişti.

Gösterilerdeki bazı şiddet yanlısı gruplar basın mensuplarını hedef alınmış, olaylarda Laşkarava'nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla gazeteci yaralanmıştı. Laşkarava, başından aldığı darbeler nedeniyle ameliyat edilmişti.

LGBT üyelerinin yapacağı yürüyüş güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.

Tiflis'teki protesto gösterileri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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