Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltına alındı - Haberler
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Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltına alındı

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını açıkladı.

Gürcistan'da yerel seçimlere 1 gün kala eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili gözaltına alındı. Hakkında tutuklama kararı bulunan ve 8 yıldır yurt dışında bulunan Saakaşvili, sosyal medya platformu Facebook'ta paylaştığı video ile 8 yıl sonra Gürcistan'a geldiğini ifade etmişti. Saakaşvili videosunda, "Burası benim Batum'um. Buraya hayatımı riske atarak geldim" ifadelerini kullanmış, herkesi yarın yapılacak yerel seçimlere katılmaya ve 3 Ekim'deki mitinge davet etmişti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İçişleri Bakanı Vahtang Gomelauri ve Devlet Güvenlik Servisi başkanı Grigol Liluaşvili ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Garibaşvili, "Aranan üçüncü Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını kamuoyuna bildirmek istiyorum. Kolluk kuvvetlerimiz, Mihail Saakaşvili'yi en üst düzeyde gözaltına almak için bir operasyon gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, Ukrayna'dan Gürcistan'a nakli hakkında ilk bilgilere sahipti ve süreç tam kontrol altındaydı" dedi.

Saakaşvili 2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor. - TİFLİS

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Haber: Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili gözaltına alındı - Haberler
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